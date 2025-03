Homens são baleados e um morre em invasão de chácara no Vale

Dois homens foram baleados durante uma invasão em uma chácara em Paraibuna, na Estrada Bairro Bragança, no Recanto Maria Victoria. Um dos homens faleceu no local. O crime aconteceu no domingo (16), por volta de 8h.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio por disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um cenário de violência: dois homens baleados após a invasão da propriedade por criminosos. As vítimas são Kelvin Medeiros Santos (fatalmente baleado) e um cigano.