Mulher é encontrada morta na zona sul de São José; polícia apura

Reprodução / Olho Vivo do Vale

Uma mulher foi encontrada morta em uma área de mata na zona sul de São José dos Campos. O corpo dela foi encontrado na tarde de domingo (16). A informação é da página Olho Vivo do Vale.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo informações, por volta de 13h de domingo a mulher foi encontrada sem vida em uma região de mata, no bairro Dom Pedro 2º, na zona sul de São José dos Campos.