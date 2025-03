‘Vou lutar por ele’, diz mãe de João Gustavo, morto em Taubaté

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Com o próprio dinheiro, fruto do trabalho, ele havia tirado a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) há pouco tempo e comprado uma moto a prestação, com a qual se deslocava para o trabalho em uma casa de tintas.

No entanto, uma conversão inadequada de um motorista de caminhão da Prefeitura de Taubaté selou para sempre os sonhos de João Gustavo.

Ele morreu enquanto dirigia sua moto no dia 5 de março, por volta de 13h, no cruzamento entre as ruas Umberto Passarelli e José Franklin de Moura, no bairro Vila Jaboticabeira, em Taubaté.