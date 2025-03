Casal deitado na praia é atropelado por caminhonete no litoral

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados para atender a ocorrência na praia de Maitinga, na tarde de sábado (15). De acordo com as autoridades, a caminhonete estava realizando uma manobra próxima a um trailer quando atingiu as vítimas.

A SSP informou que as duas vítimas foram socorridas e levadas ao pronto-socorro local. O motorista responsável pelo atropelamento foi identificado pela polícia.

O turista atropelado foi socorrido em estado grave por uma ambulância do Sesc e a mulher foi socorrida com fratura no fêmur, bacia e braço por uma viatura do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) e levada ao pronto-socorro da cidade.