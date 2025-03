Colombiana de 67 anos compra 2 casas vendendo fofocas a vizinhos

Uma colombiana de 67 anos viralizou nas redes sociais ao revelar que comprou duas casas apenas vendendo fofocas sobre seus vizinhos.

Moradora de Quindío e autodenominada “fofoqueira profissional”, Myriam percebeu que todos a procuravam para saber as últimas novidades do bairro e decidiu transformar a informação em um negócio.