Cachorro ‘salsicha’ pula berço e mata bebê recém-nascido

O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (10), apenas um mês após o nascimento do bebê - o segundo filho da família na cidade de Seversk. Segundo familiares, o dachshund já apresentava comportamento agressivo, que se intensificou após o nascimento do bebê em fevereiro.

Em 10 de março, durante a noite, o animal de estimação agarrou firmemente o pescoço do bebê antes de estrangulá-lo silenciosamente, sem acordar seus pais.

Segundo o site The Sun, a família tentou realizar a eutanásia do cão antes do ataque, mas as clínicas veterinárias consultadas recusaram o procedimento, alegando que o animal estava fisicamente saudável.

Na noite da situação, o cachorro deveria estar preso por uma coleira, mas o pai da criança esqueceu de amarrá-lo. Durante a madrugada, o cão teria entrado no quarto, pulado no berço e atacado a criança enquanto ela dormia, sem acordar os pais. O corpo foi encontrado pela manhã pela mãe. O cão agora teria sido sacrificado.