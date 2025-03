Procurado por homicídio é preso tentando invadir casa da mulher

Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica na avenida Monte das Oliveiras, no bairro Altos de Santana, região norte de São José dos Campos.

Ao chegarem, na manhã de sábado (15), os policiais encontraram um homem tentando invadir a residência. A vítima relatou que mora com o autor e foi agredida várias vezes por ele durante a madrugada.