Família estuda processar Prefeitura de Taubaté por morte de João

A família do jovem João Gustavo Antunes Simões, de 19 anos, que morreu em um acidente de trânsito envolvendo um caminhão da Secretaria de Mobilidade Urbana de Taubaté, que fez uma conversão incorreta, estuda processar a Prefeitura de Taubaté pela morte do rapaz.

O acidente aconteceu no dia 5 de março. João Gustavo vinha de moto pela via quando o caminhão, que estava na pista contrária, fez uma conversão no cruzamento entre as ruas Umberto Passarelli e José Franklin de Moura, no bairro Vila Jaboticabeira.