São José bate recorde de público do campeonato

O São José bateu o próprio recorde de público e renda no Campeonato Paulista da Série A-2. Na tarde deste último sábado (15), no empate por 0 a 0 no Clássico do Vale contra o Taubaté, registrou 9.946 pagantes, o maior público do torneio.

Antes, o recorde era da própria Águia do Vale, nos 3 a 0 sobre o Burro da Central no dia 19 de janeiro, ainda pela segunda rodada da competição estadual, quando recebeu 8.674 pessoas no Martins Pereira.