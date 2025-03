VÍDEO: Jovens se enfrentam em briga generalizada em São José

Um grupo de jovens entrou em confronto numa das principais ruas do bairro Urbanova, na região oeste de São José dos Campos.

Imagens de vídeo obtidas por OVALE mostram diversos jovens discutindo e se empurrando, até que a violência explode com socos, chutes e até ataques com capacete.