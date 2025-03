VÍDEO: Caminhoneiro mergulha em piscina de loja no Litoral Norte

Um caminhoneiro parou o veículo na frente de uma loja de piscinas, desceu da cabine e, sorrateiramente, olhando para os lados, entrou na área do estabelecimento e mergulhou em uma piscina com roupa e tudo, para se refrescar.

O caso aconteceu na sexta-feira (14), em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. A cena foi gravada por câmeras de segurança da loja e viralizou na cidade.