Incêndio atinge Kombi na rodovia Osvaldo Cruz, em Taubaté

Na tarde de sábado (15), por volta das 16h10, um veículo Kombi pegou fogo no trecho de serra da rodovia Osvaldo Cruz, em Ubatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O incidente aconteceu na altura do km 84+500 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem).