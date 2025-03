Taubaté anuncia 1.000 ingressos para torcida do São José

O jogo de volta entre Taubaté e São José, no estádio Joaquinzão, já teve o início da venda de ingressos para a torcida do Burro da Central. No entanto, na noite deste sábado (16), após o empate por 0 a 0 no jogo de ida, no estádio Martins Pereira, o presidente do Taubaté, Hélio Marcondes Neto, destacou que vai liberar 1.000 ingressos para a torcida da Águia.

“Foram dados 1.000 ingressos ao nosso torcedor hoje, vão ser dados 1.000 ingressos para o torcedor de São José. ‘Vamos ter um excelente palco, tenho certeza que a gente vai receber muito bem o São José e vai ser um excelente jogo”, afirmou o dirigente.