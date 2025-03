URGENTE: Desaparecido em Taubaté, Reinaldo é encontrado morto

Um homem que estava desaparecido em Taubaté foi achado morto. Reinaldo Israel, de 56 anos, era procurado por amigos e familiares. Ele foi encontrado sem vida na manhã de sexta-feira (14), em um terreno da avenida Dom Pedro 1º, no bairro Três Marias, em Taubaté.

A Polícia Militar foi acionada por familiares, que relataram ter encontrado o corpo no local. Durante a consulta aos sistemas policiais, os agentes confirmaram que a vítima constava como desaparecida em um boletim de ocorrência anterior.