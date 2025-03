Criança cola as partes íntimas para fugir de abuso de padrasto

Uma criança de apenas 6 anos colou as partes íntimas com cola Super Bonder para conseguir fugir dos abusos do padrasto, em Minas Gerais. O caso só foi descoberto após investigação da Polícia Civil, que revelou uma rede de violência dentro da família.

Segundo informações, a mãe da criança, de 36 anos, durante depoimento, relatou que tinha conhecimento da situação, mas não tomou providências por achar que a “prática era natural”, devido também ter sofrido os mesmos abusos quando era criança.