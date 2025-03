Trânsito é liberado em via que liga Jacareí a São José dos Campos

“Não existem mais limites no Rio Comprido. Vamos do Parque da Cidade de Jacareí ao Parque do Ribeirão Vermelho, no Urbanova”, afirmou o prefeito de Jacareí. Ele lembrou que a nova obra liga o Parque Meia-Lua ao Centro e a São José dos Campos.

Aguardada há mais de 25 anos, a ligação entre Jacareí e São José faz parte do projeto que ampliou trecho de 1,3 km da avenida Davi Lino em 2023. A obra liga a região Norte de Jacareí à região Oeste de São José dos Campos. O investimento total da Prefeitura de Jacareí foi de R$ 4 milhões.

A Secretaria de Mobilidade informa que cerca de 25 mil veículos trafegam entre as cidades diariamente. A extensão total da via é de 18 km. A terceira fase da Via Oeste, em São José dos Campos, com 3,6 km, foi entregue. O investimento foi de R$ 34,4 milhões. A obra inclui terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica, sinalização, ciclovia e calçada.