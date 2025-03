Tudo indefinido! Clássico do Vale termina empatado por 0 a 0

Ainda assim, a Águia seguiu melhor em campo, com mais volume e dominando as ações, ao contrário do primeiro tempo, quando o Taubaté foi superior.

Depois, o jogo ficou mais aberto e o Taubaté começou a assustar nos contra-ataques. Em um lance, o goleiro Ariel precisou se antecipar a Guthierres para fazer boa defesa. No lance seguinte, César Nunes teve boa chegada com a Águia, e finalizou para boa defesa do goleiro.

Mas, o Taubaté melhorou e, aos 36min, o atacante Miguel finalizou rasteiro, com perigo, e o goleiro da Águia fez uma grande defesa, espalmando para o lado. No entanto, ninguém conseguiu marcar e o jogo acabou mesmo no 0 a 0.