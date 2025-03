FIM DO 1º TEMPO. Clássico do Vale empatado por 0 a 0

Fim de primeiro tempo. O São José o Taubaté empatam por 0 a 0 na tarde deste sábado (15), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Como foi o primeiro tempo

A partida começou truncada, estudada e sem os times se arriscarem tanto. E, aos 5min, Lucas Venuto, do Taubaté, avançou pela esquerda, fez boa jogada e se jogou na área, levando cartão amarelo.

A primeira chegada do São José só veio aos 10min, em bola jogada de Léo Pereira pela direita. Ele cruzou rasteiro e a zaga afastou com perigo.