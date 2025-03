Sumido há 21 dias, Rafael é encontrado morto dentro de geladeira

A Polícia Civil identificou como sendo Rafael Batalha dos Santos, de 34 anos, o corpo encontrado dentro da carcaça de uma geladeira em um terreno baldio de Suzano (SP), na tarde de quarta-feira (12).

Natural do estado do Piauí, Rafael estava desaparecido desde 23 de fevereiro de 2025, quando foi visto pela última vez no bairro Pedreira, em Itaquaquecetuba (SP). A identificação foi realizada por uma prima da vítima.