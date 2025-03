CSI alcança mais de 3.000 ocorrências atendidas em São José

Para ampliar ainda mais a eficácia do monitoramento, um novo edital de licitação foi lançado, garantindo a ampliação da infraestrutura de segurança. O sistema contará com 1.691 câmeras inteligentes no total, além de tecnologia avançada para reconhecimento facial e de placas de veículos, monitoramento de perímetro e cerca virtual. Outras melhorias incluem a fiscalização de veículos em situações irregulares, detecção de aglomerações, além de aprimoramentos na conectividade e telecomunicação da Rede Corporativa Municipal.

Desde sua inauguração, em 6 de abril de 2021, o CSI tem sido um importante aliado no combate à criminalidade, com as câmeras inteligentes e o sistema de reconhecimento facial espalhados por toda a cidade.

O trabalho integrado do CSI segue garantindo mais segurança para a população, contribuindo para a redução da criminalidade e a eficiência nas ações policiais.