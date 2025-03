Tecnologia faz toda a diferença na manutenção na cidade

Seja na limpeza e manutenção de espaços públicos ou em ações de combate a animais peçonhentos, as equipes da Prefeitura utilizam ferramentas tecnológicas para mais eficiência e agilidade.

Que a Prefeitura utiliza geoprocessamento em vários setores, não é nenhuma novidade. Mas a tecnologia está ganhando novas atividades para melhorar e identificar os serviços de manutenção, como a limpeza nas bocas de lobo.

O uso da ferramenta irá ajudar tanto a identificação quantitativa das bocas de lobos, como a possibilidade de mapear e criar um cronograma preventivo de limpezas evitando alagamentos, devido ao excesso de resíduos que causam entupimentos.

A tecnologia começou a ser utilizada por equipes da Manutenção neste ano e já identificou bocas de lobos nas regiões central, leste (Novo Horizonte) e sul (Satélite). Com o tempo, a Prefeitura terá um mapa da cidade com as bocas de lobo de todos os bairros, para criar uma rotina de limpeza em todos os locais de forma eficiente.

Em bocas de lobo da cidade, a limpeza é feita com hidrojato. O hidrojateamento é uma tecnologia que consiste na aplicação de jato de água com alta pressão para limpeza e desobstrução da tubulação, sem causar danos, para a retirada de animais peçonhentos..