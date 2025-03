Com milhões de seguidores, Alex Ye quer mudar comércio em SJC

Com milhões de seguidores nas redes sociais, empresário chinês Alex Ye vai alugar um shopping e quer mudar o comércio no centro de São José dos Campos. Ambicioso, o plano deve começar a sair do papel ainda neste mês.

Popularmente conhecido como “Chefe do Benefício”, Alex Ye está na reta final de conclusão para a locação do Faro Shopping, na região central da cidade. O negócio foi confirmado pela direção do centro de compras. O valor não foi divulgado.