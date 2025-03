Adeus, João: Meu eterno amor, diz namorada de jovem morto no Vale

A namorada do jovem João Gustavo Antunes Simões, de 19 anos, que morreu em um acidente de trânsito em Taubaté, usou as redes sociais para homenagear o amado. Eles estavam juntos há cerca de três anos, segundo a família do rapaz. “Meu eterno amor”, escreveu ela em publicação.

João Gustavo morreu enquanto dirigia sua moto no dia 5 de março, por volta de 13h, no cruzamento entre as ruas Umberto Passarelli e José Franklin de Moura, no bairro Vila Jaboticabeira, em Taubaté.