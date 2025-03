Vídeo mostra momento da colisão que matou João Gustavo em Taubaté

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu por volta de 13h do dia 5 de março, no cruzamento entre as ruas Umberto Passarelli e José Franklin de Moura, no bairro Vila Jaboticabeira. Moradores informaram que o local registra acidentes regularmente.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. A autoridade policial pediu perícia ao IML (Instituto Médico Legal) para o corpo de João Gustavo, além de perícia científica no local do acidente.

OVALE apurou que o condutor do caminhão é servidor de carreira da Prefeitura de Taubaté desde 2012, tendo sido admitido em concurso como motorista. Entre 2023 e o início de 2025, ele exerceu funções de chefia na Secretaria de Mobilidade Urbana, como Supervisor Técnico de Frota de Sinalização Semafórica e Supervisor de Divisão de Frota.