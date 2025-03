Jovem João morre atingido por caminhão da Prefeitura de Taubaté

Um motociclista de 19 anos morreu após ser atingido por um caminhão em Taubaté. A vítima foi atingida por um veículo utilizado pela Prefeitura de Taubaté, dirigido por um servidor de carreira da Secretaria de Mobilidade Urbana, e morreu após ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu por volta de 13h do dia 5 de março, no cruzamento entre as ruas Umberto Passarelli e José Franklin de Moura, no bairro Vila Jaboticabeira. Moradores informaram que o local registra acidentes regularmente.