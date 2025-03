'Minha filha', postou casal após matar grávida e arrancar bebê

"Bem-vinda, minha filha".

Esta foi a mensagem postada por um casal nas redes sociais minutos após ter matado uma adolescente grávida de 16 anos e arrancado o bebê do ventre da vítima, de acordo com a polícia. A investigação aponta que o casal queria roubar a criança e criar como se fosse sua filha.

O crime macabro aconteceu nesta última quarta-feira (12), em Cuiabá (MT).



Emilly Azevedo Sena, de 16 anos, que estava no nono mês de gestação, foi atraída para a casa do casal com a promessa de que receberia roupas para o bebê. Chegando ao local, ela foi estrangulada com um fio. Após a morte, o bebê foi arrancado do ventre da vítima, que teve o corpo enterrado em uma cova rasa, no quintal do casal.