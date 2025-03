Após morte de Bryan, Taubaté reforça veto para alimento em escola

Após a morte do aluno Bryan Schroll, de 9 anos, que morreu no último sábado (8) após passar mal na escola municipal José Sant’Anna de Souza, em Taubaté, a Secretaria de Educação da cidade reforçou uma orientação que já existia, mas era pouco seguida: evitar levar alimentos para as escolas.

OVALE apurou junto a professores da rede municipal de ensino de Taubaté que a pasta reforçou a orientação para que as escolas não deixem alunos entrarem com nenhum tipo de alimento, como bala e chocolate, entre outros.