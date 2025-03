Taubaté recebe o St. Patrick's Festival 2025 com muita variedade

Neste fim de semana, de 14 a 16 de março, Taubaté se transforma no palco do St. Patrick's Festival 2025, um evento que promete agradar os amantes de cervejas artesanais, comida de rua e boa música. Com entrada gratuita e programação diversificada, o festival acontece no Via Auto Shopping, oferecendo uma experiência completa para adultos, crianças e até pets.

O evento, inspirado na tradicional celebração irlandesa do Dia de São Patrício, contará com 25 expositores, mais de 70 torneiras de cervejas artesanais e uma variedade de opções gastronômicas, incluindo pratos típicos como o clássico Fish and Chips (peixe empanado com batatas fritas), além de hambúrgueres, sobremesas e gelados. Para os primeiros 500 visitantes de cada dia, há um brinde especial: um copo ecológico oficial do festival.