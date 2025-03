Pai morre junto com filhos gêmeos de 6 anos após acidente

O motorista, Jardel Oliveira dos Santos, de 37 anos, pai das crianças, morreu no local do acidente.

Vicente Oliveira dos Santos faleceu na madrugada desta quinta-feira (13) em um hospital de Bento Gonçalves, enquanto seu irmão, Bernardo Oliveira dos Santos, não resistiu aos ferimentos e morreu à tarde no hospital de Caxias do Sul.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente ocorreu no quilômetro 3 da rodovia e envolveu um caminhão Scania/R450, com placas de Bento Gonçalves, e um Ford Courier, onde estavam o pai e os filhos, com placas de Parobé.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o carro trafegava no sentido Serra-capital quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o caminhão.