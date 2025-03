Casado e pai, Cristiano sai para trabalhar e desaparece em SJC

A esposa e os três filhos esperam a volta para casa do eletricista Cristiano Rodrigues dos Santos, de 54 anos, que desapareceu em São José dos Campos na manhã de terça-feira (11), quando saiu para trabalhar.

Eletricista automotivo, Cristiano é morador do bairro de Santana, na região norte de São José dos Campos. Ele saiu de casa às 10h30 de terça-feira para trabalhar, e não foi mais encontrado.



Segundo a esposa, Cristiano saiu a pé pelo bairro de Santana vestindo calça jeans e camiseta cinza escrito CCS Serviços Automotivos.

Qualquer informação sobre o paradeiro do eletricista deve ser repassada para o telefone (12) 98144-7184.