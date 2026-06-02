Um problema técnico interrompeu temporariamente as operações nos aeroportos de São Paulo, na manhã desta terça-feira (2), segundo a FAB (Força Aérea Brasileira).

Teria ocorrido uma falha de comunicação entre as torres de comando e as aeronaves, afirma a Força Aérea.

A situação teria afetado o aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, o aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana, e o aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo.