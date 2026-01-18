O Aeroporto Internacional de Viracopos encerrou 2025 com o maior volume de passageiros de sua história. Ao longo do ano, 12,8 milhões de pessoas embarcaram ou desembarcaram pelo terminal de Campinas, número 3,47% superior ao registrado em 2024, quando o aeroporto havia movimentado 12,4 milhões de passageiros.

Na prática, isso representa cerca de 431 mil passageiros a mais em relação ao ano anterior. O novo recorde supera também a marca de 2023, até então a maior da série histórica, com 12,5 milhões. Para efeito de comparação, o total de passageiros de 2025 equivale a quase onze vezes a população estimada de Campinas, que hoje gira em torno de 1,2 milhão de habitantes, segundo o IBGE.

O crescimento confirma uma trajetória de expansão iniciada após o início da concessão. Antes da administração privada, em 2011, Viracopos registrava 7,6 milhões de passageiros. Já em 2012, primeiro ano sob a gestão da concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, o movimento subiu para 8,9 milhões, mantendo desde então uma curva consistente de alta.