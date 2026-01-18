O Aeroporto Internacional de Viracopos encerrou 2025 com o maior volume de passageiros de sua história. Ao longo do ano, 12,8 milhões de pessoas embarcaram ou desembarcaram pelo terminal de Campinas, número 3,47% superior ao registrado em 2024, quando o aeroporto havia movimentado 12,4 milhões de passageiros.
Na prática, isso representa cerca de 431 mil passageiros a mais em relação ao ano anterior. O novo recorde supera também a marca de 2023, até então a maior da série histórica, com 12,5 milhões. Para efeito de comparação, o total de passageiros de 2025 equivale a quase onze vezes a população estimada de Campinas, que hoje gira em torno de 1,2 milhão de habitantes, segundo o IBGE.
O crescimento confirma uma trajetória de expansão iniciada após o início da concessão. Antes da administração privada, em 2011, Viracopos registrava 7,6 milhões de passageiros. Já em 2012, primeiro ano sob a gestão da concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, o movimento subiu para 8,9 milhões, mantendo desde então uma curva consistente de alta.
O aumento do fluxo de pessoas veio acompanhado de maior atividade operacional. Em 2025, o aeroporto contabilizou 124.613 pousos e decolagens, crescimento de 2,20% na comparação com 2024, que havia registrado 121.934 movimentos.
Voos internacionais em alta
Pela segunda vez na história, Viracopos fechou um ano com mais de 1 milhão de passageiros em voos internacionais. Em 2025, foram 1.109.617 embarques e desembarques para o exterior, uma alta expressiva de 29,21% em relação a 2024, quando o total havia sido de 858.767 passageiros. O resultado também superou o recorde anterior, registrado em 2023, com 1.068.500 passageiros internacionais.
A ampliação da malha contribuiu diretamente para esse desempenho. Em junho de 2025, o terminal passou a contar com novos voos diretos da Azul Linhas Aéreas para Madri e Porto, reforçando a presença do aeroporto na Europa. Atualmente, Viracopos opera rotas regulares para Fort Lauderdale e Orlando (EUA), Lisboa, Madri e Porto, além de voos sazonais para Mendoza e Bariloche, na Argentina.
A concessionária negocia a abertura de novas rotas internacionais de passageiros e cargas e já confirmou participação na World Routes, maior feira global de aviação comercial, que será realizada em Riade, na Arábia Saudita. O objetivo é atrair conexões com mercados da América do Norte, América Central, Europa, Ásia, África e retomar ligações com países da América do Sul.
Entre os mais pontuais
Além do crescimento histórico no número de passageiros, Viracopos alcançou outro marco relevante em 2025: entrou para o Top 10 mundial de pontualidade. Segundo ranking da empresa internacional Cirium, especializada em dados da aviação civil, o aeroporto foi classificado como o 8º mais pontual do mundo na categoria de terminais de médio porte.
O levantamento analisou 111.758 voos operados ao longo do ano e considerou pontuais as partidas realizadas com atraso máximo de 14 minutos e 59 segundos. Viracopos alcançou índice de pontualidade de 84,55%, consolidando-se como um dos aeroportos mais eficientes do planeta.