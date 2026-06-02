Cinco estudantes entre 10 e 14 anos morreram na noite desta segunda-feira (1º) em um acidente entre uma van escolar e um caminhão no interior de Goiás. As vítimas eram alunas do Colégio Estadual da Polícia Militar 5 de Janeiro, em Sanclerlândia, e voltavam para casa quando a van bateu na traseira da carreta, que estaria parada na pista.

O acidente aconteceu na rodovia GO-518, entre os municípios de Sanclerlândia e Córrego do Ouro. Um dos adolescentes morava em São Luís dos Montes Belos e os outros quatro em Córrego do Ouro. O número de feridos ainda não foi divulgado.

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