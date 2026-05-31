Um homem de 47 anos, apontado pela polícia como um dos gerentes do tráfico de drogas no bairro Umbará, em Curitiba (PR), foi encontrado morto na noite de sábado (30). A vítima apresentava ferimentos na cabeça provocados por golpes de enxada e estava sem roupas num terreno baldio.

Segundo a Polícia Militar, o local onde o corpo foi localizado é frequentado por usuários de drogas. O homem estava se drogando na área quando se envolveu numa briga com outros usuários.

A PM informou tabém que a vítima era conhecida da polícia e tinha antecedentes por tráfico de drogas, roubo, receptação e violência doméstica, além de ser um dos responsáveis pelo tráfico na região.