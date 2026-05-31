31 de maio de 2026
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SUBMUNDO DO CRIME

Gerente de tráfico é morto a enxadada e achado nu em terreno

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PCPR
A PM informou tabém que a vítima era conhecida da polícia.
A PM informou tabém que a vítima era conhecida da polícia.

Um homem de 47 anos, apontado pela polícia como um dos gerentes do tráfico de drogas no bairro Umbará, em Curitiba (PR), foi encontrado morto na noite de sábado (30). A vítima apresentava ferimentos na cabeça provocados por golpes de enxada e estava sem roupas num terreno baldio.

Segundo a Polícia Militar, o local onde o corpo foi localizado é frequentado por usuários de drogas. O homem estava se drogando na área quando se envolveu numa briga com outros usuários.

A PM informou tabém que a vítima era conhecida da polícia e tinha antecedentes por tráfico de drogas, roubo, receptação e violência doméstica, além de ser um dos responsáveis pelo tráfico na região.

O terreno onde o crime foi praticado fica próximo à casa do traficante. O caso será investigado para identificar autoria e motivação do homicídio.

Com informações do Banda B.

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