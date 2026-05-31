Uma criança de 11 anos foi atacada por um tubarão na tarde deste domingo (31) na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. É o segundo incidente registrado envolvendo tubarões na região neste ano.

O garoto foi mordido pelo tubarão às 13h40, e banhistas acionaram o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para os primeiros socorros.

De acordo com policiais, o menino sofreu ferimentos na mão esquerda e no quadril, e foi socorrido do local numa maca.