A caminhoneira e influenciadora Gabriely Franciscon, de 24 anos, se envolveu em um acidente na madrugada de sábado (30) na BR-116, em Papanduva, no Norte de Santa Catarina. O caminhão que ela dirigia tombou após uma colisão frontal com um carro.

Segundo a concessionária Arteris, responsável pelo atendimento da ocorrência, Gabriely não se feriu. Um ocupante do automóvel sofreu ferimentos leves.

Nas redes sociais, onde reúne mais de 1 milhão de seguidores, a motorista afirmou que o carro invadiu sua pista. Ela relatou que freou e tentou desviar para o acostamento, mas o impacto provocou o tombamento do veículo.