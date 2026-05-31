31 de maio de 2026
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SANTA CATARINA

Caminhoneira influencer sofre acidente a caminho de Campinas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram
Gabriely Francisco ao lado da mãe Sheila Bellaver no local do acidente.
Gabriely Francisco ao lado da mãe Sheila Bellaver no local do acidente.

A caminhoneira e influenciadora Gabriely Franciscon, de 24 anos, se envolveu em um acidente na madrugada de sábado (30) na BR-116, em Papanduva, no Norte de Santa Catarina. O caminhão que ela dirigia tombou após uma colisão frontal com um carro.

Segundo a concessionária Arteris, responsável pelo atendimento da ocorrência, Gabriely não se feriu. Um ocupante do automóvel sofreu ferimentos leves.

Nas redes sociais, onde reúne mais de 1 milhão de seguidores, a motorista afirmou que o carro invadiu sua pista. Ela relatou que freou e tentou desviar para o acostamento, mas o impacto provocou o tombamento do veículo.

A viagem havia começado em Vacaria (RS) e tinha como destino Campinas. Imagens divulgadas pela influenciadora mostram danos estruturais no caminhão, que ficou tombado sobre a proteção metálica da rodovia.

A mãe de Gabriely, a caminhoneira e influenciadora Sheila Bellaver, informou que a filha recebeu os primeiros atendimentos de outra motorista que passava pelo local.

Com informações do g1.

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