Brasileiros podem entrar em países do Mercosul e Estados associados sem apresentar passaporte em viagens de turismo. Nesses casos, é necessário portar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A medida foi oficializada na sexta-feira (29) e amplia o uso do documento unificado em viagens internacionais dentro da região.

Segundo orientações do governo federal e da Polícia Federal, apesar da ampliação do uso da CIN, o viajante deve apresentar a versão física do documento, que deve estar em bom estado de conservação e ter fotografia que permita a identificação do titular. Também é recomendada a utilização de identidades emitidas há menos de 10 anos.

A regra vale para viagens de turismo a Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.