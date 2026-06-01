01 de junho de 2026
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TURISMO

Brasileiros com nova CIN podem entrar sem passaporte em 8 países

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Nikolai Kolosov/Unsplash/
Uruguai, país membro do Mercosul e onde turistas podem entrar apenas com a CIN.
Uruguai, país membro do Mercosul e onde turistas podem entrar apenas com a CIN.

Brasileiros podem entrar em países do Mercosul e Estados associados sem apresentar passaporte em viagens de turismo. Nesses casos, é necessário portar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A medida foi oficializada na sexta-feira (29) e amplia o uso do documento unificado em viagens internacionais dentro da região.

Segundo orientações do governo federal e da Polícia Federal, apesar da ampliação do uso da CIN, o viajante deve apresentar a versão física do documento, que deve estar em bom estado de conservação e ter fotografia que permita a identificação do titular. Também é recomendada a utilização de identidades emitidas há menos de 10 anos. 

A regra vale para viagens de turismo a Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

Documentos como CNH, carteira profissional, certidão de nascimento e carteira de trabalho não são aceitos para ingresso nesses países.

O governo também alerta que a versão digital da CIN não substitui o documento físico em viagens internacionais. A falta da identidade impressa pode impedir o embarque ou a entrada no país de destino. 

Para viagens com finalidade de trabalho, estudo, residência ou outras atividades que não sejam turismo, a apresentação de passaporte continua obrigatória, além de eventuais exigências migratórias do país de destino. 

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