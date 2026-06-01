Brasileiros podem entrar em países do Mercosul e Estados associados sem apresentar passaporte em viagens de turismo. Nesses casos, é necessário portar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A medida foi oficializada na sexta-feira (29) e amplia o uso do documento unificado em viagens internacionais dentro da região.
Segundo orientações do governo federal e da Polícia Federal, apesar da ampliação do uso da CIN, o viajante deve apresentar a versão física do documento, que deve estar em bom estado de conservação e ter fotografia que permita a identificação do titular. Também é recomendada a utilização de identidades emitidas há menos de 10 anos.
A regra vale para viagens de turismo a Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.
Documentos como CNH, carteira profissional, certidão de nascimento e carteira de trabalho não são aceitos para ingresso nesses países.
O governo também alerta que a versão digital da CIN não substitui o documento físico em viagens internacionais. A falta da identidade impressa pode impedir o embarque ou a entrada no país de destino.
Para viagens com finalidade de trabalho, estudo, residência ou outras atividades que não sejam turismo, a apresentação de passaporte continua obrigatória, além de eventuais exigências migratórias do país de destino.