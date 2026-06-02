A confiança das mulheres nas instituições responsáveis por protegê-las da violência permanece baixa no Brasil, mostra nova pesquisa do Datafolha. Do total de entrevistadas, 17% afirmaram confiar muito na Justiça para atuar nesses casos. Outras 63% disseram confiar pouco, enquanto 19% afirmaram não confiar.

No caso da polícia, as taxas são parecidas: 19% confiam muito, 63% confiam pouco e 17% não confiam. Em paralelo, 37% das mulheres que disseram ter sofrido uma agressão grave no último ano não tomaram nenhuma atitude após o episódio.

Entre homens, 31% disseram confiar muito na polícia para proteger as mulheres, enquanto 23% confiam muito na Justiça.