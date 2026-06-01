01 de junho de 2026
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VENENO DE RATO

Polícia prende suspeito de pôr veneno em remédio de companheira

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram/policiacivil_rj
Polícia prende homem (à esq.) suspeito de pôr veneno de rato em remédio de companheira
Polícia prende homem (à esq.) suspeito de pôr veneno de rato em remédio de companheira

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta segunda-feira (1º) um homem suspeito de colocar veneno de rato em remédio de companheira em São Gonçalo, na Baixa Fluminense.

Homem tentou matar a mulher por duas vezes. Segundo as investigações, o suspeito colocou o veneno inicialmente em um cachorro-quente. A vítima comeu o sanduíche, passou mal e foi parar no hospital.

Suspeito tentou matá-la pela segunda vez dias depois. Desta vez, ele pôs o veneno dentro de um comprimido para a companheira tomar.

Homem contou com a ajuda da própria filha, aponta a polícia. O objetivo da dupla seria receber o valor pago por um seguro de vida.

Filha negou participação na tentativa de homicídio. Em depoimento à polícia, ela disse que não sabia de nada. Mas, de acordo com investigadores, conta bancária, transferências e laudos desmentiram a narrativa.

Homem estava foragido. Ele foi encontrado por agentes do DGPAM (Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher) em Conceição de Macabu, no interior do Rio. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

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