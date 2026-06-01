A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta segunda-feira (1º) um homem suspeito de colocar veneno de rato em remédio de companheira em São Gonçalo, na Baixa Fluminense.

Homem tentou matar a mulher por duas vezes. Segundo as investigações, o suspeito colocou o veneno inicialmente em um cachorro-quente. A vítima comeu o sanduíche, passou mal e foi parar no hospital.

Suspeito tentou matá-la pela segunda vez dias depois. Desta vez, ele pôs o veneno dentro de um comprimido para a companheira tomar.