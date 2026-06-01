Uma passageira morreu após cair da escada saindo de um avião no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, 72, estava em um voo que vinha de Ribeirão Preto, no interior do estado. Ela caiu da escada durante o desembarque. O caso aconteceu na sexta-feira, segundo a companhia aérea Latam.

Ela foi levada ao hospital em uma ambulância do aeroporto, mas morreu neste domingo (31), após dois dias internada. Em nota, a Latam lamentou o caso e disse que "segue todos os protocolos previstos para este tipo de situação".