Adriano Pereira de Sousa participava de uma operação na comunidade do Faz Quem Quer, no bairro de Rocha Miranda, quando foi atingido. Segundo a PM, a operação tinha como objetivo "restabelecer a ordem por meio da desarticulação e enfraquecimento das atividades criminosas locais".

Um policial militar de 36 anos morreu na manhã desta segunda-feira (1º) após ser baleado na cabeça durante uma operação na zona norte do Rio de Janeiro .

O PM foi baleado em confronto com criminosos, de acordo com a corporação. Ninguém foi preso pelo crime até o momento.

Sousa foi socorrido de helicóptero para o Hospital Central da Polícia Militar, mas morreu na unidade de saúde. A PM lamentou a morte do policial e disse que reforçou o policiamento na região em busca dos envolvidos no crime.

Sousa havia entrado na PM em 2011 e deixa dois filhos. Ele trabalhava no 9º BPM e, antes disso, foi policial do batalhão de choque da PMERJ. Não há até o momento detalhes sobre onde e quando ele será sepultado.