A artista plástica Hilde Lynn Helphenstein, conhecida pelo pseudônimo Jerry Gogosian, foi encontrada morta, aos 40 anos, em um quarto do hotel de luxo Rosewood, em São Paulo, no último domingo (31). A informação foi confirmada pela organização do hotel, em nota emitida à imprensa.

"O Rosewood São Paulo confirma que a hóspede Hilde Ann Lynn foi encontrada sem vida na tarde deste domingo, 31 de maio", afirmou o Rosewood no comunicado. "Desde a constatação do ocorrido, o hotel tem prestado total colaboração às autoridades competentes, fornecendo prontamente todas as informações solicitadas para auxiliar na apuração dos fatos."

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