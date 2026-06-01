Uma americana de 40 anos foi encontrada morta na tarde deste domingo (31) no hotel Rosewood, na Bela Vista, área nobre de São Paulo.

Hilde Ann Lynn foi encontrada por equipes do hotel de um dos quartos após os funcionários não conseguirem contato com ela. A mulher estava no Brasil havia cerca de três semanas e, segundo o SBT, tinha feito uma cirurgia plástica no país.

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