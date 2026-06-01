01 de junho de 2026
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SÃO PAULO

Turista dos EUA encontrada morta em hotel no centro de São Paulo

Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Rosewood
Fachada do hotel Rosewood, um dos mais luxuosos de São Paulo
Fachada do hotel Rosewood, um dos mais luxuosos de São Paulo

Uma americana de 40 anos foi encontrada morta na tarde deste domingo (31) no hotel Rosewood, na Bela Vista, área nobre de São Paulo.

Hilde Ann Lynn foi encontrada por equipes do hotel de um dos quartos após os funcionários não conseguirem contato com ela. A mulher estava no Brasil havia cerca de três semanas e, segundo o SBT, tinha feito uma cirurgia plástica no país.

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Circunstâncias da morte da mulher são investigadas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso foi registrado como morte suspeita no 78º DP e diligências estão em andamento.

Rosewood diz que "presta total colaboração às autoridades". Em nota, o hotel informou que não vai dar detalhes sobre o caso em respeito à privacidade da hóspede.

A reportagem buscou o Departamento de Estado dos Estados Unidos para saber se o órgão tomou conhecimento do caso. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

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