30 de maio de 2026
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ACIDENTE AÉREO

Avião cai sobre casa e piloto morre no Rio de Janeiro

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/cbmerj/Imagem ilustrativa
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima era o piloto do avião e morreu no local. A identidade dele não foi divulgada.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima era o piloto do avião e morreu no local. A identidade dele não foi divulgada.

Um piloto morreu após a queda de um avião de pequeno porte na manhã deste sábado (30), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O acidente  aconteceu pouco antes das 10h, no bairro Vila Bandeirantes, quando a aeronave atingiu uma residência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima era o piloto do avião e morreu no local. A identidade dele não foi divulgada.

Apesar do impacto, os moradores da casa atingida não sofreram ferimentos.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para iniciar os procedimentos de apuração. Equipes realizaram a coleta de informações, preservação da área e levantamento dos danos causados pela ocorrência.

Com informações do SBT News.

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