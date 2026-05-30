Um piloto morreu após a queda de um avião de pequeno porte na manhã deste sábado (30), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O acidente aconteceu pouco antes das 10h, no bairro Vila Bandeirantes, quando a aeronave atingiu uma residência.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima era o piloto do avião e morreu no local. A identidade dele não foi divulgada.
Apesar do impacto, os moradores da casa atingida não sofreram ferimentos.
O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para iniciar os procedimentos de apuração. Equipes realizaram a coleta de informações, preservação da área e levantamento dos danos causados pela ocorrência.
Com informações do SBT News.