Um piloto morreu após a queda de um avião de pequeno porte na manhã deste sábado (30), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O acidente aconteceu pouco antes das 10h, no bairro Vila Bandeirantes, quando a aeronave atingiu uma residência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima era o piloto do avião e morreu no local. A identidade dele não foi divulgada.

Apesar do impacto, os moradores da casa atingida não sofreram ferimentos.