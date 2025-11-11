A Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT) divulgou nota pública alertando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva “decretará a morte do vale-refeição e alimentação” ao assinar o novo decreto que muda as regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). A entidade representa as principais empresas do setor, como Alelo, Ticket, Sodexo e VR Benefícios, e afirma que a medida ameaça a sobrevivência de um programa social criado há 50 anos e que atende mais de 24 milhões de trabalhadores.

Segundo a ABBT, o decreto altera a essência do PAT ao impor mudanças que, na prática, podem desestruturar o sistema atual de vales. As críticas se concentram na abertura do chamado “arranjo aberto”, que permite o uso dos cartões de vale-refeição e alimentação em qualquer rede compatível, e na criação de regras que limitam as taxas cobradas pelas operadoras e ampliam a portabilidade entre empresas.