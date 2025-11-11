O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina nesta terça-feira (11) o decreto que altera as regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), que regula os vales-refeição (VR) e vale-alimentação (VA). As novas normas buscam ampliar a concorrência entre operadoras, reduzir taxas e agilizar o repasse de valores a bares, restaurantes e supermercados, mas o setor alerta para impactos negativos no programa.

Entre as principais mudanças está a criação de um teto para as taxas cobradas de estabelecimentos comerciais, que devem variar entre 3,5% e 4%. O governo afirma que a medida deve reduzir custos e garantir que mais locais aceitem os vales. O prazo de repasse do dinheiro também cairá de até 60 dias para 15, o que, segundo o Ministério do Trabalho, vai beneficiar diretamente os comerciantes, que hoje enfrentam atrasos no recebimento.