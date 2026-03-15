O ator Wagner Moura não conquistou o prêmio de Melhor Ator no Oscar 2026, realizado neste domingo (15) no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Indicado por sua atuação no filme O Agente Secreto, o brasileiro acabou derrotado na disputa pela estatueta.

Michael B. Jordan ganhou o Oscar de melhor ator por 'Pecadores'. O americano era favorito desde a vitória no prêmio do Sindicato dos Atores.

A indicação de Moura já era considerada histórica para o cinema nacional. O ator se tornou o primeiro brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Ator, uma das categorias mais prestigiadas da premiação organizada pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences. No longa dirigido por Kleber Mendonça Filho, ele interpreta o protagonista de um thriller político ambientado no Brasil durante o período da ditadura militar.