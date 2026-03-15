O ator Wagner Moura não conquistou o prêmio de Melhor Ator no Oscar 2026, realizado neste domingo (15) no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Indicado por sua atuação no filme O Agente Secreto, o brasileiro acabou derrotado na disputa pela estatueta.
Michael B. Jordan ganhou o Oscar de melhor ator por 'Pecadores'. O americano era favorito desde a vitória no prêmio do Sindicato dos Atores.
A indicação de Moura já era considerada histórica para o cinema nacional. O ator se tornou o primeiro brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Ator, uma das categorias mais prestigiadas da premiação organizada pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences. No longa dirigido por Kleber Mendonça Filho, ele interpreta o protagonista de um thriller político ambientado no Brasil durante o período da ditadura militar.
Com a derrota de Wagner Moura, o Brasil acumula quatro resultados negativos na cerimônia deste ano. Antes da categoria de atuação, o país já havia sido superado em Seleção de Elenco, também com O Agente Secreto, além de Melhor Fotografia, em que o brasileiro Adolpho Veloso concorria pelo trabalho em Sonhos de Trem. O longa de Mendonça Filho também perdeu a disputa por Melhor Filme Internacional, outra categoria em que representava o país.
Apesar das derrotas, a presença brasileira entre os indicados marcou uma das participações mais relevantes do país na história do Oscar. O Agente Secreto concentrou várias indicações e levou o cinema nacional novamente ao centro da principal premiação da indústria cinematográfica mundial.
O momento de destaque ocorre um ano após a conquista histórica de Ainda Estou Aqui, que venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional na edição anterior, garantindo ao Brasil sua primeira estatueta competitiva na premiação. Mesmo sem troféus até agora na edição de 2026, as indicações reforçam a crescente visibilidade internacional das produções brasileiras.