Um homem foi preso na última sexta-feira (13) após ser condenado por abusar sexualmente do próprio filho, de 5 anos, na zona oeste do Rio.

A criança teria sido abusada na casa da família em 2014 no bairro de Paciência. Depois de 12 anos, o homem foi capturado em Guaratiba após ficar foragido, com um mandado condenatório de estupro de vulnerável contra ele.

O crime teria ocorrido após a vítima revelar à mãe um caso extraconjugal do pai. Segundo a investigação, um dia antes, o filho acompanhou o criminoso buscando uma mulher com quem ele se relacionava. O homem o teria ameaçado a não relatar à família sobre o assunto, mas a criança o fez assim que chegou em casa.