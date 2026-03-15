O filme Uma batalha após a outra venceu o prêmio de Melhor Filme no Oscar 2026, encerrando a principal categoria da premiação realizada neste domingo (15) no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Dirigido por Paul Thomas Anderson e estrelado por Leonardo DiCaprio, o longa superou os demais indicados na categoria considerada a mais importante da noite. O filme chegou à cerimônia como um dos favoritos após forte desempenho na temporada de premiações e terminou o Oscar com múltiplas estatuetas.
Entre os concorrentes estava o brasileiro O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, que representou o Brasil na disputa principal. A produção também concorreu em outras categorias durante a noite, incluindo Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, com Wagner Moura, mas não conquistou nenhuma estatueta.
Além de O Agente Secreto, a categoria de Melhor Filme reuniu produções de destaque da temporada, como Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Sentimental Value, Sinners e Train Dreams.
A indicação do longa brasileiro já era considerada histórica para o cinema nacional. A presença do filme entre os concorrentes colocou o Brasil novamente na disputa pelo principal prêmio da indústria cinematográfica mundial e consolidou o bom momento do país no circuito internacional de festivais e premiações.
Com o resultado final da categoria, o Brasil encerra sua participação no Oscar 2026 sem troféus, após derrotas também em Seleção de Elenco, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator. Ainda assim, a presença entre os indicados reforça a visibilidade internacional do cinema brasileiro, que no ano anterior havia conquistado uma vitória histórica com Ainda Estou Aqui, vencedor de Melhor Filme Internacional.
O Brasil também concorreu na categoria de Melhor Fotografia, e não levou.