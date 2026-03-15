O filme Uma batalha após a outra venceu o prêmio de Melhor Filme no Oscar 2026, encerrando a principal categoria da premiação realizada neste domingo (15) no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Dirigido por Paul Thomas Anderson e estrelado por Leonardo DiCaprio, o longa superou os demais indicados na categoria considerada a mais importante da noite. O filme chegou à cerimônia como um dos favoritos após forte desempenho na temporada de premiações e terminou o Oscar com múltiplas estatuetas.

Entre os concorrentes estava o brasileiro O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, que representou o Brasil na disputa principal. A produção também concorreu em outras categorias durante a noite, incluindo Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, com Wagner Moura, mas não conquistou nenhuma estatueta.