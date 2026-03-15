Um vereador e sua esposa foram encontrados mortos dentro de uma residência no interior do Paraná.

A Polícia Civil investiga uma suspeita inicial de feminicídio, seguido de suicídio. O caso ocorreu na zona rural de Boa Vista da Aparecida, no oeste paranaense, na manhã deste domingo (15).

Gilmar Frigo, 45, e Clarice Sartoro, 47, foram encontrados sem vida no interior da residência em que moravam. Equipes da Polícia Cientifica trabalham para identificar as causas das mortes.